L’indiscrezione: il rimbalzo Rios-Calhanoglu-Ederson tra cifre Inter, Roma e prospettive

08/07/2025 | 23:40:17

Hakan Calhanoglu è sul mercato, non potrebbe essere diversamente dopo le ultime vicissitudini e il desiderio del centrocampista di tornare in Turchia, destinazione Galatasaray. Ma deve esserci una proposta vera, seria, per poter andare fino in fondo. E bisogna anche capire quale sarà la disponibilità del Galatasaray in caso di definitiva chiusura dell’operazione Osimhen. L’Inter era partita da 30 milioni più 5 di bonus, può scendere di un po’, ma non svende. In caso di uscita, ormai non ci sono le condizioni per restare, l’Inter dovrà andare su un sostituto all’altezza: tra troppi nomi fatti, quello di Ederson (svelato 5-6 giorni va) è quello che piace di più. Ma l’Atalanta chiede una cifra non lontana dai 60 milioni, magari con i bonus e senza contropartite tecniche. Pertanto l’Inter dovrà ricavare il massimo da Calhanoglu, fare un altro paio di uscite (Stankovic al Brugge è una soluzione) in modo da ricavare più soldi possibili. Ederson piace molto al Manchester United, che fin qui non si è materializzato dopo quanto accaduto la scorsa estate, e non ha aperto all’Al Hilal. Su Richard Rios, classe 2000 del Palmeiras, la Roma è più sintonizzata dell’Inter, ma serve una cifra non troppo lontana dai 30 milioni.

Foto: Instagram Rios