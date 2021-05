L’indiscrezione: il Pescara può ripartire da Grassadonia

Una retrocessione dolorosa, quella del Pescara. Figlia di tanti errori: in primis il presidente Sebastiani ma anche il direttore sportivo Bocchetti ha inciso zero. Grassadonia è subentrato in corsa, il suo flop è stato inevitabilmente figlio di errori (più grandi e non suoi) di chi ha costruito la squadra la scorsa estate. Ora ci sarà da rifondare, ripartire dalla Serie C (il campionato poi difficile che ci sia) e l’allenatore potrebbe essere proprio Grassadonia.

Una ripartenza in Abruzzo per ricostituire e per cercare l’immediato riscatto. Non è una decisione definitiva ma si sta lavorando in tal senso.

Foto: sito Pescara