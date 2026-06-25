L’indiscrezione: il Palermo insiste per Luvumbo. E Cassandro è molto vicino

25/06/2026 | 13:40:40

Il Palermo insiste per Zito Luvumbo, come minimo chiede una risposta dopo aver raggiunto tutti gli accordi con il Cagliari. L’esterno offensivo angolano non ha chiuso, anzi, tra l’altro avrebbe un aumento sull’ingaggio. Ma serve il suo sì definitivo e il Palermo spera di non dover aspettare troppo. Intanto i rosanero, dopo aver definito l’arrivo di Hernani dal Monza, si sta avvicinando sempre più all’esterno difensivo Tommaso Cassandro, classe 2000, rientrato a Monza dal proficuo prestito di Catanzaro.

Foto: X Cagliari