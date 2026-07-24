L’indiscrezione: il Palermo ci riprova per Viti

24/07/2026 | 22:55:56

Il Palermo cerca un difensore centrale e lo ha individuato in Mattia Viti, classe 2002, rientrato al Nizza dopo il prestito con la Sampdoria. C’era stato un tentativo diverse settimane fa, adesso il Palermo ha voglia di riprovarci. Il Nizza vorrebbe monetizzare un minimo, considerato che ha speso ben 13 milioni nell’estate 2022 per strapparlo all’Empoli e da quel momento ha fatto solo prestiti a conferma che non è stata un’operazione conveniente. Il Palermo ci pensa.

foto: x Fiorentina