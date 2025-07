L’indiscrezione: il Napoli torna con forza su Gutierrez (20 milioni). Tra Miretti e Fabbian…

31/07/2025 | 11:18:50

Il Napoli torna con forza su Miguel Gutierrez, esterno sinistro classe 2001 del Girona. Ve ne avevamo parlato due mesi e mezzo fa, era il 15 maggio, definendo Gutierrez un profilo interessante per il club azzurro ma non una priorità perché prima sarebbe stato necessario sistemare altri reparti. Sta andando proprio così. Adesso l’opzione può diventare concreta, pronti venti milioni e situazione che può riscaldarsi molto presto. In Spagna parlano di affare definito, non è così ma si può riscaldare presto. Gutierrez può fare sia il terzino che l’esterno, quindi ci sta che il Napoli decida di non prendere obbligatoriamente un esterno offensivo dopo aver deciso di non rilanciare per Ndoye. E il tesoretto potrebbe essere utilizzato per un centrocampista: in lista sempre Miretti, ma piace anche Fabbian del Bologna.

Foto: X personale