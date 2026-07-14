L’indiscrezione: il Napoli non trascura la pista italiana, valutati Favasuli e Fortini

14/07/2026 | 11:15:44

Il Napoli ha seguito e continua a seguire Dodo (che ha altre proposte), ha sondato per Belghali, ma non trascura la pista italiana. Negli ultimi giorni sono stati valutati sia Costantino Favasuli, classe 2004 del Catanzaro ex Fiorentina, che Niccolò Fortini, classe 2006 in scadenza di contratto con i viola. Entrambi specialisti sulla fascia destra, un ruolo che il Napoli intende coprire. Favasuli piace molto per personalità e mentalità. Fortini era stato trattato dal Torino qualche settimana fa, offerti 5 milioni più bonus respinti al mittente. E ora anche gli azzurri valutano…

FOTO: X Catanzaro