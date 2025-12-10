L’indiscrezione: il Napoli insiste per Mainoo. La verità su Loftus-Cheek e Lucca

10/12/2025 | 15:51:44

Il Napoli vuole rafforzare il centrocampo, ci sarà qualche uscita, proseguono i contatti con il Manchester United per Mainoo che è sempre più ai margini del club inglese. Se ci fosse apertura definitiva, il Napoli ha già dato totale disponibilità. Alcune cosa da chiarire su Loftus-Cheek e Lucca: premesso che il Milan non ha intenzione di privarsene, il Napoli non sarebbe comunque interessato all’ex Chelsea e in ogni caso non ci sono margini per uno scambio con Lorenzo Lucca. Sull’attaccante gli azzurri non hanno preso alcun tipo di decisione, oggi Lucca non è considerato sul mercato: la priorità del Napoli è quella di avere Romelu Lukaku – reduce da un lungo infortunio – al massimo della condizione. E soltanto tra qualche settimana il Napoli valuterà eventualmente la posizione di Lucca che in questa fase della stagione non ha troppa visibilità perché Hojlund è sempre più centrale nelle strategie di Antonio Conte.

Foto: Instagram Mainoo.

