L’indiscrezione: il Napoli apprezza la “stellina” Pereyra, ma non ha ancora chiuso

12/12/2025 | 16:28:19

Il presente ma anche il futuro, quindi occhio sempre vigile sulle “stelline” magari sudamericane. Dall’Argentina rimbalza il forte interesse del Napoli per Milton Pereyra, attaccante classe 2008 che si è messo in evidenza con il Boca Juniors e che viene considerato uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Possiamo aggiungere che il Napoli sta seguendo Pereyra, ma non ha ancora chiuso e quindi il discorso verrà rinviato di qualche mese, visto che adesso ci sono altre priorità. Non risulta oltretutto che il classe 2008 sia atteso a Napoli entro la fine dell’anno, proprio perché siamo ancora in una fase di gradimento e monitoraggio, ma evidentemente non dentro una trattativa in dirittura e sul punto di essere perfezionata. Al Napoli il profilo piace e continuerà a seguirlo, ma è un discorso da rivalutare più avanti, oggi ci sono altre priorità.

Foto: Wikipedia