L’indiscrezione: il Monza pensa a un nuovo ds, contatti con Cordella

Le cose non stanno andando benissimo, si dirà che c’è ancora una stagione davanti e che la Serie B consente grandi recuperi. Fatto sta che il Monza è già in salita, il mercato non ha pagato, la sensazione è che siano stati commessi gli errori dell’estate 2020: grandi esborsi, calciatori dal valore indiscutibile ma probabilmente non adatti a un campionato così particolare. Intanto, il Monza pensa a una nuova figura da inserire nell’organigramma, si tratta di Fabio Cordella che ha avuto diverse esperienze all’estero (anche in Ungheria e Brasile) e che potrebbe essere presto un collaboratore di Galliani. Un discorso che dovrebbe essere approfondito nei prossimi giorni per diventare operativo prima della prossima sessione di calciomercato.

Foto: Logo Monza