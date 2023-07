L’indiscrezione: il Lens non molla per Danso, il Napoli insiste per Mavropanos

Il Napoli vuole regalare velocemente un difensore a Rudi Garcia. Confermiamo quanto abbiamo anticipato nella serata di ieri: lo scatto di Konstantinos Mavropanos è stato importante, il centrale classe 1997 ha aperto completamente al Napoli e ci sono possibilità in crescita che possa essere accontentato. Lo Stoccarda è partito da una cifra, con i bonus, vicina ai 25 milioni ma si può scendere. Non ci risultano inserimenti di altri club italiano: qualcuno ha parlato di Atalanta, ma la Dea ha prenotato Hien. Un club italiano aveva sì seguito Mavropanos, parliamo della Juve, ma adesso i riflettori sono assolutamente sul Napoli. Mavropanos ha le caratteristiche giuste, sembra il perfetto erede di Kim. Tutto questo anche perché gli altri candidati si allontanano sempre più: il Lens, per esempio, vuole blindare Danso a prescindere dal contratto in scadenza tra un paio di anni. E intanto continua a lavorare per il rinnovo.

Foto: Instagram Mavropanos