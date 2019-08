Protagonista anche ieri sera in Coppa Italia contro la Salernitana, Filippo Falco è sempre più al centro del Lecce. Al punto che sono stati raggiunti tutti gli accordi per il prolungamento fino al 2022 con sostanzioso adeguamento. In arrivo l’annuncio ufficiale, ulteriore conferma che per Liverani il contributo di Falco sarà sempre più importante.

Foto: sito ufficiale Lecce