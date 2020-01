L’indiscrezione: il Lecce aspetta Acquah e Saponara

Il Lecce è molto attivo sul mercato. Il club salentino ha chiuso l’operazione Afriyie Acquah, il centrocampista è pronto a raggiungere presto Fabio Liverani. C’è l’accordo con il Malatyaspor e soprattutto l’intesa totale con il ghanese destinato a tornare in Italia. Lo stesso Malatyaspor ha fatto un concreto sondaggio per Imbula, il cui futuro potrebbe essere dunque in Turchia. Ma giallorossi è in attesa anche dell’ultimo via libera della Fiorentina per Saponara, da giorni c’è l’accordo totale con il trequartista in uscita dal Genoa. Il Lecce aspetta Acquah e Imbula…

