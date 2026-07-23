L’indiscrezione: il Genoa aspetta Obaretin, ma per ora frena su Cajuste

23/07/2026 | 23:59:10

Il Genoa ha cercato il centrocampista Cajuste, di proprietà del Napoli, diverse settimane fa ma poi ha deciso di valutare altri profilo. E anche per questo motivo preferirebbe non approfondire la trattativa almeno in questi giorni, slegandola da quella di Obaretin. Quest’ultimo, come già anticipato, è invece un obiettivo concreto e il Genoa aspetta il via libera, tra qualche giorno scadrà la settimana di tempo che aveva chiesto il Napoli per l’emergenza nel reparto difensivo.

Foto: sito Empoli