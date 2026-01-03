L’indiscrezione: il Galatasaray alza il pressing per Noa Lang. Ma per ora l’esterno…

03/01/2026 | 21:58:18

Il Galatasaray vuole con forza Noa Lang, ma l’esterno non ha ancora deciso di lasciare il Napoli. Anzi, è ancora convinto di giocarsi le sue carte e non vorrebbe andarsene pochi mesi dopo il suo sbarco in Serie A. Normale che il club azzurro si aspetti di più, come segnalato nelle ultime dichiarazioni, e che in tempi di mercato qualsiasi proposta non vada scartata. Il Galatasaray ha alzato il pressing in giornata, ci sono un altro paio di nomi nella lista, ma quello di Noa Lang è in bella evidenza. Tuttavia i turchi devono portare ancora un po’ di pazienza perché l’esterno non ha scelto il suo futuro e spera di risalire la corrente a Napoli.

