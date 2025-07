L’indiscrezione: il Frosinone avanza per Cassandro

24/07/2025 | 11:41:58

Il Frosinone cerca un difensore duttile e l’ha individuato in Tommaso Cassandro. La trattativa con il Como per il classe 2000 è entrata nel vivo e ci sono possibilità in rialzo che si possa andare alla definizione. Cassandro può essere utilizzato su entrambe le fasce e all’occorrenza può agire da centrale, il Frosinone sta lavorando per raggiungere l’intesa con il Como.

Foto: insta cassandro