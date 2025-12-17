L’indiscrezione: il Fasano per ora non libera Barranco. La Reggina aspetta

17/12/2025 | 20:15:56

Bruno Barranco ha dato disponibilità alla Reggina per un ritorno. Confermate le nostre indiscrezioni che partono da ieri, oggi doveva essere il giorno per la risoluzione, ma il Fasano non ha ancora provveduto e la definizione della trattativa evidentemente slitta. Barranco vuole tornare in Calabria, non ci sarebbero intoppi dal punto di vista dell’accordo economico, ma deve ancora aspettare. La Reggina aveva programmato il suo arrivo per la giornata di domani, ma deve avere pazienza.

Foto: Logo Reggina