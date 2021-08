L’indiscrezione: il difensore Milillo lascia Mantova, il suo futuro sarà in Danimarca

Il difensore centrale Alessio Milillo sta per lasciare Mantova e si prepara a un’importante svolta in carriera. E’ in stato avanzato la trattativa con i danesi del Sønderjysk Elitesport. Per il classe 1997 siamo davvero ai dettagli, al punto che l’agente Paolo Poloni sta perfezionando l’operazione, la fumata bianca ormai é , scontata. Subito dopo l’ex Pescara potrà spiccare il volo verso la Danimarca, pronto per una nuova esperienza professionale.

Foto: Instagram Milillo