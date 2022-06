L’indiscrezione: il Cosenza su Dionigi. Il Parma pensa a Meluso. E il Pisa…

Mercato di Serie B sempre in movimento. Il Cosenza non è riuscito a trovare un accordo con Bisoli, il direttore sportivo Gemmi sta pensando a Dionigi che già in passato era stato vicinissimo alla panchina rossoblù. Per Dionigi sarebbe una ripartenza dopo la delusione di Brescia e troppe scelte sbagliate. Il Parma ha avuto un contatto con Meluso per la poltrona di direttore sportivo, come raccontato ieri sera, vedremo se andrà fino in fondo. Il Pisa ha fatto una prima proposta (bassa) a Daniele De Rossi, ha in lista Corini e ha fatto anche un tentativo per Pippo Inzaghi. Tutto questo dopo essersi congedato da D’Angelo, notizia ufficializzata ieri e anticipata lo scorso weekend.