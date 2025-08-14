L’indiscrezione: il Como insiste per Inaki Pena. Gli scenari

14/08/2025 | 15:31:56

Oltre una settimana fa, era il 6 agosto, vi abbiamo dato in esclusiva la notizia del forte interesse del Como per Inaki Pena, portiere in scadenza di contratto che ha chiesto al Barcellona di andar via. Siamo vicini alla decisione definitiva, come raccontato dallo stesso Fabregas in conferenza, ulteriore conferma che il Como prenderà un portiere. Anche Inaki Pena ha fretta, visto che ha altre proposte, quindi occorre chiudere per cantare vittoria. Il Como ha altri due profili per la porta, ma non ha mollato la presa per lo specialista in uscita dal Barcellona. Ora conterà soprattutto la tempistica.

Foto: Instagram Inaki Pena