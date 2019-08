L’Audace Cerignola si candida per un campionato ambizioso in serie D, malgrado la delusione per il mancato ripescaggio. Il presidente Nicola Grieco cerca un paio di colpi di spessore, il primo della lista per il centrocampo è Rocco Coletti, classe 1984, pugliese doc, ancora un anno di contratto con la Triestina. Ma l’assalto del Cerignola è già partito…

Foto: Sito Audace Cerignola