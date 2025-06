L’indiscrezione: il centrocampista Ghion nella lista del Pescara

24/06/2025 | 23:55:15

Il nuovo Pescara di Vivarini prenderà presto forma, ma ci sono già stati adesso alcuni sondaggi e presto capiremo se andranno in porto. Un nome per il centrocampo porta ad Andrea Ghion, classe 2000, rientrato per fine prestito al Sassuolo dopo il prestito biennale a Catanzaro. Un profilo che Vivarini conosce bene e apprezza.

Foto: X Sassuolo