L’indiscrezione: il Bologna pensa all’erede di Ndoye. C’è una prima scelta (difficile)

19/06/2025 | 19:49:57

Il Bologna sta già pensando all’erede di Ndoye che ha un discorso avanzato con il Napoli, aspettando presto la quadratura tra i club. La prima scelta è Ruben van Bommel, come già svelato nei giorni, 2004 figlio d’arte in forma all’AZ Alkmaar. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, ma la posizione del figlio d’arte resta rigida, vuole ancora aspettare e capiremo se la situazione cambierà. In lista anche Patrick Wimmer, austriaco classe 2001 del Wolfsburg, che può giocate sia a destra che a sinistra. C’è un terzo nome nella lista di Sartori, ma la necessità resta quella di individuare uno specialista con le caratteristiche di Ndoye.

Foto: Instagram Van Bommel