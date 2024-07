L’indiscrezione: il Bologna aspetta la risposta di Hummels, ma non molla Bijol

Il Bologna continua a sfogliare la margherita per Hummels, il difensore centrale svincolato ha preso tempo e darà una risposta. Non era fatta quattro giorni fa, come abbiamo letto, e non è ancora saltata. Nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva, nella speranza che sia positiva. Ma evidentemente il Bologna sta vagliando altre opzioni, vedremo poi con calma se per prendere eventualmente due centrali. Resta viva la pista Bijol, anticipata da Sportitalia una settimana fa.