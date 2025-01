L’indiscrezione: il Bari rilancia per Gaston Pereiro

Il Bari vuole trovare una sistemazione a Sibilli, ma nel frattempo rilancia per Gaston Pereiro. È lui il vero grande obiettivo da sempre, il trequartista di proprietà del Genoa ha ricevuto altre proposte ma ha sempre aperto al Bari mettendolo in cima alla lista. Adesso i pugliesi devono fare in fretta e hanno intenzione di accelerare.

Foto: Instagram Pereiro