L’indiscrezione: il Bari finalmente al traguardo per Maggiore

Una trattativa nata a sorpresa 5 giorni fa e che vi avevamo svelato, stiamo parlando di Giulio Maggiore al Bari. In quel caso si stava parlando di uno scambio con Sibilli, poi andato alla Samp, nel frattempo il club pugliese qualche giorno fa aveva raggiunto l’intesa con il centrocampista in attesa di perfezionarla con la Salernitana. Pochi minuti fa il via libera.

Foto: Instagram personale