Il Bari deve scegliere un portiere, in lizza ci sono Micai (sarebbe un ritorno) e Stankovic dell’Inter, terza scelta Pigliacelli. Dopo aver ufficializzato Favasuli della Fiorentina, trattativa che vi abbiamo anticipato, ora si stanno curando i dettagli per Moutir Chajia, esterno offensivo in arrivo dal Como.

Foto: logo Bari