L’indiscrezione: Icardi si avvicina al Psg. L’Inter chiede 60 milioni più eventuali bonus

Mauro Icardi si avvicina alla permanenza al Psg. L’attaccante argentino (autore di 20 reti in 31 presenze alla sua prima stagione all’ombra della Tour Eiffel) resta la priorità per l’attacco del club francese che, da qualche giorno a questa parte, sta trattando con l’Inter per cercare di scendere sotto i 70 milioni previsti nell’opzione di riscatto, un passaggio ampiamente prevedibile in seguito a quanto accaduto negli ultimi mesi. L’Inter, come raccontato, ha detto no alla prima offerta del Paris Saint-Germain da 55 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Il club nerazzurro, infatti, chiede una cifra superiore: 60 milioni più eventuali bonus (magari 5), rispetto ai 70 che erano stati pattuiti un anno fa. Uno sconto mini, dunque, e non certo extralarge, che può essere il giusto compromesso per entrambe le società. In ogni caso, tra le parti c’è l’intenzione e la volontà di trovare un accordo, però bisogna fare quadrare tutte le cifre. C’è tempo fino al 31 maggio, giorno in cui scadrà l’opzione di riscatto, ma già le prossime possono essere ore decisive per il futuro di Icardi al Psg.

Foto: Twitter ufficiale Psg