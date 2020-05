L’indiscrezione: Icardi-Psg, riscatto annunciato. 50 milioni più 8 di bonus (facili). Ingaggio da 8 più 2 a stagione

Mauro Icardi e il Psg, ci siamo. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come l’attaccante argentino (autore di 20 reti in 31 presenze alla sua prima stagione all’ombra della Tour Eiffel) fosse la priorità per l’attacco del club francese, con Leonardo che stava trattando con l’Inter per cercare di scendere leggermente sotto i 70 milioni previsti nell’opzione di riscatto che scade il 31 maggio. Tra le parti c’era la volontà di trovare la quadratura, vi abbiamo detto che le prossime sarebbero state ore decisive e così è stato: il Psg ha raggiunto l’accordo totale con l’Inter per un’operazione da 50 milioni più 8 di bonus complessivamente facili da raggiungere. Un piccolo sconto, dunque, rispetto a quanto era stato concordato un anno fa, il giusto compromesso per arrivare all’annunciata fumata bianca. Tutto secondo copione: il matrimonio tra Maurito e il Paris Saint-Germain proseguirà, ingaggio da 8 milioni più 2 a stagione.

Foto: Twitter ufficiale Psg