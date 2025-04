L’indiscrezione: Iachini aspetta la decisione Samp. Salernitana, c’è la disponibilità di Marino

Beppe Iachini mai è stato davvero vicino alla panchina della Salernitana, confermando quanto vi avevamo raccontato nella giornata di ieri. Iachini (che sarebbe andato a Palermo se Semplici non avesse salvato la panchina con la vittoria di Salerno) ha dato la disponibilità alla Sampdoria dove ha vinto e dove tornerebbe a determinate condizioni (contratto superiore ai tre mesi) anche perché avrebbe solo da rimetterci in una situazione complicatissima. La Samp non ha ancora comunicato l’esonero a Semplici, ma nelle prossime ore tutto sarà più chiaro, con Andreazzoli sullo sfondo, altri due allenatori a libro paga (Pirlo e Sottil) e la complicata suggestione Mancini. Tornando alla Salernitana, ieri avevamo escluso anche Ballardini (che aspetta la Serie A), resta Pasquale Marino che accetterebbe e che potrebbe essere una soluzione quando il club notificherà la decisione a Breda. A meno che non si intenda tornare su Martusciello, ancora sotto contratto e che la scorsa settimana aveva chiesto (senza ottenerla) la risoluzione. Ma con Martusciello non ci sono stati contatti nelle ultime ore, con Marino (reduce da una serie di flop) sì, in attesa di una decisione definitiva. Nel frattempo sotto la lente d’ingrandimento c’è anche il direttore sportivo Valentini, non si può certo dire che dal suo avvento le cose in casa Salernitana siano migliorate. Anzi…

Foto: Instagram Fiorentina