L’indiscrezione: i piani Juve con Zaniolo in copertina. E Kostic non tramonta

I giorni passano, Di Maria non risponde, ma la Juve va avanti. Vuole prendere due esterni offensivi, la giornata di ieri può essere stata quella della svolta per Nicolò Zaniolo che – ribadiamo – vuole restare in Italia. Ovviamente bisogna trovare gli accordi con la Roma, ma i fari sono stati accesi. Il Milan oggi è sullo sfondo. Esattamente come sullo sfondo, per la Juve, resta Berardi che potrebbe diventare un obiettivo della Roma (occhio sempre a Guedes). La Juve vuole prendere comunque due esterni, non ha dimenticato Kostic che continua a dire no alla proposta rinnovo dell’Eintracht e che prende tempo con un club spagnolo pronto a farlo firmare. Per il centrocampo la soluzione Paredes va tenuta in considerazione, accanto a Pogba, a maggior ragione se prendesse consistenza lo scambio con il Paris Saint–Germain (coinvolto Kean). E in difesa va tenuta d’occhio la situazione de Ligt: un profilo che piace molto alla Juve, come raccontato in serata da Gianluigi Longari, è quello di Benoit Badiashile, in forza al Monaco con oltre 30 milioni di valutazione.

Foto: Instagram Zaniolo