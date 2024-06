Emil Holm non è nella lista della spesa della Juve. Il suo nome è stato proposto negli ultimi giorni, ma la risposta è stata negativa. E non esistono margini per una sinergia con altri club. Holm, non riscattato dall’Atalanta e di proprietà dello Spezia, è un obiettivo molto concreto del Bologna come raccontato da Gianluigi Longari nei giorni scorsi. La trattativa è in stato avanzato.

Foto: Twitter Atalanta