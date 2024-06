L’indiscrezione: Hermoso non è nei radar della Juve. In Serie A…

Mario Hermoso è un difensore centrale di grande affidamento, nel pieno della maturità (classe 1995) e che da settimane ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid. Nelle ultime ore è stato accostato anche alla Juve, ma non ci sono margini. La Juve ha deciso di resistere a qualsiasi offerta per Bremer, è convinta di prendere Calafiori e al momento si ferma così. Hermoso ha avuto dialoghi con il Napoli (che, come anticipato, ha messo da sempre Buongiorno al primo posto della lista), ha proposte in Premier League (Aston Villa e non solo), presto prenderà una decisione definitiva.

Foto: Instagram personale