L’indiscrezione: Hermoso e il Napoli, gli aggiornamenti. La verità sul’Inter

Il Napoli vuole fare tre difensori, come abbiamo sempre raccontato. Ne ha chiuso uno (Marin), è in attesa di Buongiorno alla luce degli ultimi eventi. E intanto ha registrato che Mario Hermoso – liberatosi a zero dall’Atletico Madrid – non ha ancora firmato per tizio o caio. È molto corteggiato, ma finora non ha messo nero su bianco. Anche dall’Arabia l’hanno cercato, fin qui senza riuscire a convincerlo malgrado una proposta di ingaggio molto alta. È normale che questa situazione di stand-by possa essere un pericolo per il Napoli, già domani Hermoso potrebbe stancarsi e firmare per qualcuno. Ma i contatti con il club azzurro sono ancora vivi, non c’è una distanza enorme, non esiste più un problema commissioni. Quindi la trama va seguita, almeno fino a quando Hermoso (entusiasta della destinazione) e il suo entourage decideranno di aspettare. Intanto, il Napoli sta perfezionando l’operazione Spinazzola, contratto biennale e intesa raggiunta da giorni. In serata Hermoso è stato accostato all’Inter, ma la politica nerazzurra prevede – fino a prova contraria – l’investimento su un profilo più giovane.

Foto: Instagram Hermoso