L’indiscrezione: Harrison, la Fiorentina lavora su una formula comoda

14/01/2026 | 20:27:20

Jack Harrison si avvicina sempre più alla Fiorentina, ma non erano previsti viaggi nelle ultime 24-36 e su questo non ci sono dubbi. Ma il club viola si sta avvicinando velocemente alla conclusione dell’affare per l’esterno ventinovenne in uscita dal Leeds. Tra l’altro la Fiorentina sta lavorando per un prestito che sia secco, una formula comoda e senza esborso, con diritto di riscatto. La strada è tracciata, bisogna soltanto arrivare alla definizione, la volontà di Harrison è totale e l’accordo con il suo entourage anche.

Foto: sito ufficiale Leeds