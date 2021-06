L’indiscrezione: Hakimi-Psg, ora l’Inter non tira la corda

Achraf Hakim e il Paris Saint-Germain, entriamo nella fase delle decisioni definitive con il traguardo a pochissimi metri. Per noi il PSG è in vantaggio da sempre, a maggior ragione nell’ultima settimana. Tutto questo perché il Chelsea, pur essendosi informato non ha mai presentato una proposta ufficiale. E l’Inter mai ha voluto prendere in considerazione l’inserimento di una contropartita tecnica, pur apprezzando non poco Marcos Alonso.

Possono cambiare le cose nelle prossime ore? Le sorprese sono all’ordine del giorno, bisogna sempre avere prudenza, ma non ci sembra questo il caso. Il PSG vuole chiudere entro domenica, in modo da poter poi organizzare le visite mediche del marocchino. La volontà di Hakimi è quella di andare a Parigi. E l’Inter può presto decidere di non tirare la corda, senza per forza arrivare alla quota di 75 milioni. Possono bastarne 70 o qualcosa in più, passaggio essenziale del mercato nerazzurro.

Foto: Twitter Inter