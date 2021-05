L’indiscrezione: Hakimi, per ora c’è solo il Psg. Offerta al rialzo in pochi giorni

Hakimi–Psg: una sola pista, confermata. Soprattutto: pista unica, almeno oggi è molto calda, non risultano altri club in fila pronti eventualmente a rilanciare. Il Paris Saint-Germain ha già comunicato di essere pronto ad arrivare a 60 milioni, ma Leonardo già nei prossimi giorni potrebbe avvicinarsi ai 70, base probabilmente sufficiente per avviarsi a una definizione. Hakimi è un sacrificio inevitabile anche se doloroso: è arrivato appena la scorsa estate, è già tra i primi tre al mondo nel suo ruolo, tenerlo sarebbe fondamentale ma la situazione Inter è quella che è e non la si può cambiare. L’esterno marocchino ha avuto un’offerta da circa dieci milioni (bonus compresi) a stagione. L’Inter ha respinto ovviamente qualsiasi tipo di contropartita tecnica.

Foto: Twitter Inter