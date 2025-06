L’indiscrezione: Gyokeres, l’Arsenal non molla. La posizione di United, Juventus e Napoli

L’Arsenal non molla Victor Gyokeres, malgrado i contatti per Sesko ritenuto dal club inglese – almeno fino a oggi – una soluzione importante ma non definitiva. Al punto che nelle ultime ore c’è stato un nuovo approfondimento, contatti vivi, per lo specialista in uscita dallo Sporting Lisbona, Berta è in pressing assoluto anche per giocare d’anticipo sugli altri club (Manchester United in testa, i Red Devils sono assolutamente presenti sul profilo di un attaccante così forte). Gyokeres è stato accostato alla Serie A, ma ci sono davvero poche – quasi inesistenti – conferme sul Napoli che ha idee chiarissime sul mercato. La Juventus, invece, ha sondato all’interno di una concorrenza comunque temibile, là Premier fa gola a tutti.