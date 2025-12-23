L’indiscrezione: Gyabuaa in uscita, pressing Mantova. E c’è anche il Catania

23/12/2025 | 09:40:34

Emmanuel Gyabuaa potrebbe lasciare l’Avellino, ha giocato poco e vorrebbe avere maggiore visibilità. Per il centrocampista classe 2001 è in pressing il Mantova che già in giornata parlerà sia con il club irpino che con l’Atalanta proprietaria del cartellino. Ma il Mantova non è l’unica società interessata a Gyabuaa, anche il Catania (che sta definendo l’operazione Bruzzaniti) ha chiesto informazioni.

Foto: Instagram Avellino