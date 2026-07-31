L’indiscrezione: Gutierrez-Bayer, il Napoli apre. E Badiashile è in attesa

31/07/2026 | 12:41:03

Ci sono conferme rispetto al lancio della Bild di ieri pomeriggio che aveva parlato di un interesse del Bayer Leverkusen nei riguardi di Gutierrez. L’interesse è forte, il Napoli ha aperto, la richiesta è di 30 milioni, l’offerta inferiore ma non di molto e ci sono i margini per arrivare a un accordo. Nel frattempo il Napoli tiene sotto controllo Benoit Badiashile, venticinquenne in uscita dal Chelsea. Lo scorso 27 luglio avevamo parlato di un profilo molto gradito con Tiago Gabriel in ribasso. Profilo gradito anche rispetto a Gatti, pallino di Allegri, perché mancino. Il Napoli spinge per il prestito con opzione, c’è apertura del Chelsea, ma prima il club azzurro vorrebbe chiudere l’uscita di Gutierrez.

Foto: X Napoli