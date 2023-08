L’indiscrezione: Guendouzi, una rincorsa Lazio da Ferragosto e alternative scartate

Matteo Guendouzi piace molto alla Lazio: da quella rivelazione nel giorno di Ferragosto, assolutamente un inedito, le cose non sono cambiate. E per la Lazio Guendouzi è il primo nome in cima alla lista con il desiderio di andare velocemente alla definizione della trattativa. Nel frattempo il prezzo del cartellino è sceso da 20 milioni a 15 e forse qualcosa in meno, con i bonus si può arrivare a una quadratura totale. Ma l’aspetto più importante è un altro, ovvero il non trascurabile particolare che nelle ultime ore la Lazio non ha preso in considerazione altri profili per il centrocampo. Profili che sono stati proposti senza soluzione di continuità, anche nelle ultimissime ore. Dopo aver definito il portiere, Sepe è in arrivo, la priorità è quella di chiudere per Guendouzi, preparando almeno un’uscita a centrocampo.

Foto: twitter Marsiglia