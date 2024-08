L’indiscrezione: Gudmundsson, la Fiorentina ha le carte in mano

Albert Gudmundsson e il suo futuro: la Fiorentina ha le carte in mano. Una trattativa svelata da Gianluigi Longari lo scorso gennaio e che nei giorni scorsi ha avuto a sorpresa un nuovo impulso. Dai colloqui tra il club e il suo agente di mercoledì ai contatti continui che hanno portato alla seguente conclusione: ribadiamo, la Fiorentina ha le carte in mano, la trattativa procede spedita per circa 25 milioni. E la formula (diritto di riscatto che l’ho diventare obbligo) non sarà un problema. Adesso bisogna aspettare le evoluzioni legate a Nico Gonzalez, ma per Gudmundsson la Fiorentina si è portata molto avanti con il lavoro.

Foto: Instagram Serie A