L’indiscrezione: Gubbio, contatti in corso per Alessandro Marotta

Il Gubbio cerca un attaccante esperto per la Serie C. E lo ha individuato in Alessandro Marotta, 36 anni, che ha un contatto con il Modena in scadenza nel 2023. Contatti in corso con il Gubbio per arrivare a un accordo.

Foto: sito Juve Stabia