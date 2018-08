L’indiscrezione: Grassi e Sprocati entro martedì al Parma

Una doppia operazione da noi annunciata e che andrà in porto entro martedì. Alberto Grassi e Mattia Sporcati al Parma: anche nelle ultime ore ci sono stati contatti ormai definitivi, presto la fumata bianca. Di Grassi vi avevamo detto tutto lo scorso 2 agosto, accordo totale per il prestito secco e oneroso senza riscatto e controriscatto. Una formula che il Napoli ha accettato, ora si tratta soltanto di formalizzare. Sprocati andrà in Emilia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Lazio, ma sono ormai dettagli. Anche Kastanos resta in corsa per il club ducale, ma questa è una trattativa che va ancora sviluppata e non è in stato più che avanzato come quella per Grassi e Sprocati.

Foto: Spal Twitter