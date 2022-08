L’indiscrezione: Grassi-Empoli, vertice settimana prossima. La posizione della Samp

Alberto Grassi lascerà Parma per andare a giocare, tra martedì e mercoledì della prossima settimana ci dovrebbe essere un summit con l’Empoli per chiudere l’operazione. Il centrocampista era stato bloccato dalla Samp che poi è andata su altri obiettivi e che nelle ultime ha riacceso l’interesse per il centrocampista, all’interno di una situazione contraddittoria e condizionata dalle insicurezze societarie. Vedremo se ci saranno sviluppi, intanto l’Empoli ha fissato un summit per chiudere Grassi.

Foto: twitter Parma