L’indiscrezione: Grassi-Cremonese, altri dialoghi. Pressing Palermo per Gyasi

11/07/2025 | 14:40:30

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato il forte interesse della Cremonese per Alberto Grassi, centrocampista in uscita da Empoli. Esiste il via libera dei toscani, oggi ci saranno nuovi dialoghi per provare ad avvicinarsi alla chiusura dell’operazione. Dopo Fazzini, passato alla Fiorentina, anche Grassi è sul mercato. Ma non finisce qui perché l’Empoli potrebbe salutare Gyasi, un simbolo degli ultimi anni: il Palermo sta alzando il pressing e ha fatto una proposta molto importante.

Foto: sito Cremonese