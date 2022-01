L’indiscrezione: Gosens-Inter, ci siamo! Base di intesa e un grande colpo per Inzaghi

L’incredibile svolta di una trattativa – Gosens dall’Atalanta all’Inter – che si è praticamente chiusa nel giro di 24 ore. Ieri sera, prima delle 23, la nostra esclusiva (è chiaro che i nerazzurri ci stavano lavorando da giorni sotto traccia), nel pomeriggio la no stop. E accordi definitivi raggiunti per il prestito con obbligo di riscatto da circa 22 milioni di euro più bonus che possono permettere di arrivare fino a 25 milioni. Inzaghi ora aspetta anche Caicedo, nel frattempo ha liberato Sensi per la Samp, e comunque si prepara ad accogliere un grande colpo per la fascia sinistra, uno degli esterni più competitivi in circolazione. Nelle prossime ore verrano messi a posto gli ultimi dettagli.

FOTO: Twitter Euro 2020