L’Alessandria è ai dettagli per l’arrivo in prestito di Mirko Gori dal Frosinone. Un interesse che vi abbiamo riportato il 3 gennaio e sul quale vi abbiamo aggiornato ulteriormente diversi giorni fa, riportandovi come ormai ci fossero gli accordi tra i club. Domani ci saranno le firme.

FOTO: Twitter Frosinone