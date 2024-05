L’indiscrezione: Goretti-Fiorentina, contratto di un anno. E Aquilani…

Roberto Goretti è un serio candidato per la poltrona di direttore sportivo della Fiorentina. Un nome che resiste da oltre una settimana, a conferma che – come già raccontato – non c’era Macia in pole, piuttosto il ds reduce da un buon lavoro a Reggio Emilia. Sulla panchina poco da aggiungere rispetto a quanto svelato: il primo nome è sempre Alberto Aquilani con un chiaro vantaggio su tutti gli altri candidati. Adesso la Fiorentina è concentrata sulla finale di Conference, ma il tandem Aquilani allenatore e Goretti direttore sportivo, con la supervisione di Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, avanza decisamente per il futuro.

Foto: Perugia Twitter