L’indiscrezione: Goglichidze, uno dei primi nomi Parma se parte Leoni

25/07/2025 | 23:20:44

Bisognerà aspettare per capire il futuro di Leoni, ma l’Inter di sicuro ci proverà. In caso di partenza del gioiellino classe 2006, uno dei primissimi nomi in lista del Parma per la sostituzione è quello di Saba Goglichidze, classe 2004 in uscita dall’Empoli. Per il georgiano ci sono stati sondaggi dall’estero e anche dall’Arabia, ma il Parma è una situazione da memorizzare in caso di svolta Leoni.

Foto: Instagram Goglichidze