L’indiscrezione: Gnoto-Leeds al fotofinish. I dettagli

Wilfried Gnonto va finalmente al Leeds dopo una telenovela. C’è il placet della federazione inglese al termine di una trattativa che ha avuto un impulso dalle 22 in poi. Inizialmente lo Zurigo non voleva dare il via libera, poi ha cambiato idea sapendo che l’attaccante classe 2003 non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza. Alla fine, dalle 23 in poi, siamo entrati nei dettagli di questo affare per 5 milioni più bonus. Dalle 23.40 ha avuto inizio la corsa contro il tempo per poter presentare la documentazione, c’è il placet della federazione inglese. Radrizzani voleva fare un regalo al suo club, ingaggiando il primo italiano. E c’è riuscito proprio sul filo di lana. I club di Serie A avevano solamente timidamente seguito Gnonto, che adesso ripartirà dalla Premier.

Foto: Twitter Zurigo